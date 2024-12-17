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Телефонные мошенники

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Декабрь
Омичам объяснили, как отличить звонок афериста от реального представителя организации
17 декабря, 14:11
Октябрь
Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей
Жительница Исилькуля обратилась к «целительнице» и попросила вылечить ноги.
30 октября, 12:52
Сентябрь
Успела взять миллионный кредит. Полицейские спасли омичку от телефонных мошенников
Сотрудница полиции не дала 58-летней омичке перевести крупную сумму аферистам, во время общения с мошенниками потерпевшая успела взять миллионный кредит.
4 сентября, 14:08
Июль
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
19 июля, 13:01
Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
16 июля, 12:49
Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей
Калачинская межрайонная прокуратура защитила права местной жительницы, которую обманула мошенница из другого региона.
12 июля, 11:41
Июнь
Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.
19 июня, 11:13
«Не ведитесь»: мэр Омска предупредил о попытках мошенничества от его имени
7 июня, 06:11
Май
Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа
Правоохранители закончили расследование дела 28-летней омички, которая оформляла микрозаймы на бывшего мужа с помощью фальшивых фотографий.
25 мая, 08:05
Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года
С начла 2024 года омичи перевели мошенникам более полумиллиарда рублей, об этом рассказали в региональной прокуратуре.
25 мая, 06:05
17 потерпевших. Омич продавал несуществующую мебель жителям 11 регионов
Сотрудники регионального УМВД задержали мужчину, который подозревается в 17 эпизодах мошенничества.
22 мая, 09:35
Апрель
Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени
3 апреля, 11:24
82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Женщина-инвалид поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег, дело расследует прокуратура.
2 апреля, 08:28
Март
По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов
28 марта, 11:20
Ради просмотров. 9-летняя омичка взяла два кредита на мать после общения с аферистами
18 марта, 10:23
Плакала у банкомата. Омский полицейский спас женщину от лжесотрудника ФСБ
16 марта, 04:29
Февраль
Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья
Жертвой обманщиков стала 72-летняя жительница Центрального округа.
28 февраля, 10:02
17-летний омич обманывал пенсионеров, представляясь сотрудником Центробанка
Студент хотел получать дополнительный доход, поэтому связался с аферистами и начал работать вместе с ними.
21 февраля, 13:40
Добрая душа. В Омске доставщик пиццы стал жертвой мошенников
19 февраля, 10:59

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