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Жертва

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Ноябрь
Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске
2 ноября, 12:15
Октябрь
Сам вызвал скорую. Жителя Омской области подозревают в убийстве сожительницы
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей сожительницы после ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков.
28 октября, 08:16
Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе
8 октября, 05:52
Сентябрь
Связал и бросил в погреб. В Омске задержали мужчину, который напал на пенсионерку
25 сентября, 10:19
Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека
В Омске на балконе многоэтажки произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. Инцидент случился накануне в Октябрьском округе.
24 сентября, 06:22
31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным
В Омской области 31-летний мужчина скончался от полученных травм после избиения. Подозреваемым в совершении преступления является недавно освобожденный из места лишения свободы.
13 сентября, 11:55
Июль
От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство
Житель Седельниковского района, будучи судим за побои, вновь «поднял руку» на свою сожительницу, но перед этим — зарезал знакомую во время ссоры.
24 июля, 04:52
Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены
3 июля, 03:30
Апрель
Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом
Модель поделилась с подписчиками своим опытом абьюзивных отношений.
10 апреля, 06:55
Все новые схемы. Опрос от мошенников стоил жительнице Омской области миллиона рублей
SMS-опрос от известного банка «продолжили» мошенники, сделав потерпевшей «выгодное» предложение.
7 апреля, 09:08
Март
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Февраль
Сбросил труп в выгребную яму. Омич пленил и задушил знакомого из-за куска сала
Поиски убитого начали родители, но найти его удалось не сразу, потому что тело мужчины лежало в выгребной яме уличного туалета.
20 февраля, 06:26
Опасная «встречка». В ДТП на Южном обходе Омска погибла женщина
Смертельная авария произошла в полдень, в районе 795 километра трассы «Иртыш 254».
4 февраля, 10:41
Декабрь 2023
Пожар беспощадный, экстремальное потепление и нападение в банке. Омск сегодня
25 декабря 2023, 14:06

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