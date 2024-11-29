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Снегоход

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2024
Двухуровневая горка и каток с подсветкой: что ждет омичей в парке на Королева
С завтрашнего дня парк на Королева начнет работу в техническом режиме, предоставляя жителям возможность насладиться зимними развлечениями.
29 ноября, 06:40
Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
В пресс-службе БУ"Управление по охране животного мира» рассказали, что задержали двух мужчин, которые были замечены при незаконной охоте.
9 февраля, 07:13
11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом
5 февраля, 10:38
2023
Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня
6 декабря 2023, 14:52
5 тысяч тонн снега, проверка частного перевозчика и аномальные холода. Омск сегодня
5 декабря 2023, 13:40
8-балльные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня
20 ноября 2023, 14:15
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Проблемы были выявлены уже после первого гололеда.
20 ноября 2023, 09:47
В Омской области в ДТП со снегоходами погиб 57-летний мужчина
Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию.
24 февраля 2023, 04:46

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