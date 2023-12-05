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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

иллюстрация

Следком тут. В Омске запустили проверку из-за водителя, высадившего ребенка на мороз

5 декабря 2023, 10:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске запустили проверку из-за водителя, который высадил ребенка на мороз

У девочки не работала карта, а водитель категорично отказывался принимать у нее оплату проезда безналичным способом.

В Омске следователи заинтересовались инцидентом в общественном транспорте, который произошел недавно на маршруте № 344. Пассажиры рассказали в социальных сетях о грубом водителе.

По словам очевидцев, мужчина высадил десятилетнего ребенка из-за неработающей карты. При этом девочка предлагала ему оплатить проезд с помощью перевода, но получила отказ. Ребенок по итогу остался на морозе у остановки «Кировская администрация». По факту случившегося сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, не так давно 16-летнего подростка выгнали из маршрутки, когда он не уступил место пожилой женщине. Он объяснил, что плохо себя чувствует, поэтому не поднялся, но один из пассажиров решил применить силу. Мужчина вместо того, чтобы уступить самому место, вытолкал ребенка из салона на улицу.

Добавим, что в 2021 году были внесены правки ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Согласно этим изменениям, из общественного транспорта запрещено высаживать детей до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. Это касается несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Контролерам, водителям и кондукторам за высадку детей из транспорта положен штраф от 5 до 30 тыс рублей.

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#Омск#Омская область#Пассажиры#Доследственная проверка#Новости#Маршрутка#Оплата проезда#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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