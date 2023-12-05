Следком тут. В Омске запустили проверку из-за водителя, высадившего ребенка на мороз

К слову, не так давно 16-летнего подростка выгнали из маршрутки, когда он не уступил место пожилой женщине. Он объяснил, что плохо себя чувствует, поэтому не поднялся, но один из пассажиров решил применить силу. Мужчина вместо того, чтобы уступить самому место, вытолкал ребенка из салона на улицу.