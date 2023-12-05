Город заметает. За сутки с омских дорог вывезли 5,5 тысяч тонн снега

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства перевели на круглосуточный режим работы для борьбы со снегопадом.
«За минувшие сутки вывезено свыше 5 500 тысяч тонн снега. Расход пескосоляной смеси составил более 1 300 тонн. Механизированное прометание проезжей части выполнено на почти 7 000 квадратных метрах дорог и тротуаров», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Сегодня уборка снега также продолжится. Синоптики в ближайшие сутки прогнозируют мокрый снег и метель. Осадки должны полностью прекратиться к четвергу, 7 декабря.
Ранее Город55 сообщал о 10-балльных пробках в Омске, департамент транспорта напомнил автомобилистам о мерах безопасности на дороге в непогоду.