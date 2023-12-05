Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Омске с городских дорог за сутки вывезли 5,5 тысяч тонн снега

Город заметает. За сутки с омских дорог вывезли 5,5 тысяч тонн снега

5 декабря 2023, 03:53
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске с городских дорог за сутки вывезли 5,5 тысяч тонн снега

Дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства перевели на круглосуточный режим работы для борьбы со снегопадом.

«За минувшие сутки вывезено свыше 5 500 тысяч тонн снега. Расход пескосоляной смеси составил более 1 300 тонн. Механизированное прометание проезжей части выполнено на почти 7 000 квадратных метрах дорог и тротуаров», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Сегодня уборка снега также продолжится. Синоптики в ближайшие сутки прогнозируют мокрый снег и метель. Осадки должны полностью прекратиться к четвергу, 7 декабря.

Ранее Город55 сообщал о 10-балльных пробках в Омске, департамент транспорта напомнил автомобилистам о мерах безопасности на дороге в непогоду.

Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Узнать подробнее
#Дороги#Снег#Омск#Благоустройство#Уборка улиц#УДХБ#Евгений Игишев
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Вчера, 09:01
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Вчера, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Вчера, 02:42
Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели
Сегодня, 02:19