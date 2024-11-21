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Маршрут

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Ноябрь
Будет ходить раз в 10 минут. Троллейбус № 16 в Омске станет магистральным
21 ноября, 06:53
Октябрь
Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.
29 октября, 09:05
Сентябрь
Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня
21 сентября, 14:04
В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов
21 сентября, 10:56
Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
15 сентября, 09:16
Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута
9 сентября, 10:40
Август
В Омске сократили маршрут автобусов №95
26 августа, 09:25
Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково
5 августа, 13:35
Июль
В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.
31 июля, 07:57
В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском
Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.
26 июля, 07:20
Из-за уровня воды на дороге. В Омске после ливня изменили маршрут автобуса №69
В департаменте транспорта омичей предупредили об изменении схемы движения автобуса №69, причиной стал чрезмерно высокий уровень воды под виадуком на улице Серова.
17 июля, 11:17
Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты
После продолжительного дождя омские улицы снова покрылись водой, из-за обилия жидкости троллейбусам № 4 и 67 пришлось сократить свои маршруты.
16 июля, 13:50
Июнь
Из-за ремонтных работ в разных частях Омска изменит маршруты общественный транспорт
В омском департаменте транспорта предупредили об изменениях в маршрутах двух автобусов и пяти троллейбусов из-за ремонтных работ.
20 июня, 13:20
Конкурс открыт. В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута
14 июня, 08:07
Масштабные изменения. В День России в Омске скорректируют 18 автобусных маршрутов
10 июня, 12:10
Маршрут перестроен. Мэр Омска рассказал, как объехать перекрытый Ленинградский мост
9 июня, 09:11
Май
В Омске временно изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Об этом сообщили в департаменте транспорта, изменения связаны с проведением аварийных работ на сетях водоснабжения.
23 мая, 10:39
Вынужденная мера. В Омске временно изменится схема движения автобуса №45
16 мая, 09:10
Апрель
Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан
Появилась востребованность у пассажиров, а паводковая ситуация позволила выпустить автобусы на линию.
28 апреля, 13:06
Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день
27 апреля, 14:20

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