Будьте осторожны! На Омскую область надвигаются аномальные холода до -45 градусов

В среду, 6 декабря, ночью термометр покажет -24… -29 градусов, по южной половине местами возможно -10. Днем температура воздуха составит -19… -24 градусов, но в южной части региона может быть теплее. Прогнозируется небольшой снег, однако в отдельных районах будет метель, гололед, изморозь и снежные заносы. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Где-то порывы достигнут 15-17 м/с.