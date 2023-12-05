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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

иллюстрация

Будьте осторожны! На Омскую область надвигаются аномальные холода до -45 градусов

5 декабря 2023, 11:58
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили об аномальных морозах до -45 градусов

По прогнозам синоптиков, экстремально низкие температуры будут держаться в регионе около недели.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации метеорологов, в Омской области ожидаются аномальные морозы до -45 градусов.

В среду, 6 декабря, ночью термометр покажет -24… -29 градусов, по южной половине местами возможно -10. Днем температура воздуха составит -19… -24 градусов, но в южной части региона может быть теплее. Прогнозируется небольшой снег, однако в отдельных районах будет метель, гололед, изморозь и снежные заносы. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Где-то порывы достигнут 15-17 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В четверг, 7 декабря, в темное время суток температура опустится до -26… -31 градусов, местами может быть -33… -38 градусов. Днем будет -25… -30, местами -35 градусов. Где-то пройдет небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

В пятницу, 8 декабря, ночью похолодает до -34… -39 градусов, местами будет -40… -45. Днем температура воздуха составит -32… -37 градусов, где-то возможно -26. Северо-западный, западный ветер задует с порывами 3-8 м/с.

Согласно прогнозам, аномально низкие температуры будут держаться в Омской области с 6 по 12 декабря. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Аномальный холод#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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