Будьте осторожны! На Омскую область надвигаются аномальные холода до -45 градусов

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации метеорологов, в Омской области ожидаются аномальные морозы до -45 градусов.
В среду, 6 декабря, ночью термометр покажет -24… -29 градусов, по южной половине местами возможно -10. Днем температура воздуха составит -19… -24 градусов, но в южной части региона может быть теплее. Прогнозируется небольшой снег, однако в отдельных районах будет метель, гололед, изморозь и снежные заносы. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Где-то порывы достигнут 15-17 м/с.
В четверг, 7 декабря, в темное время суток температура опустится до -26… -31 градусов, местами может быть -33… -38 градусов. Днем будет -25… -30, местами -35 градусов. Где-то пройдет небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.
В пятницу, 8 декабря, ночью похолодает до -34… -39 градусов, местами будет -40… -45. Днем температура воздуха составит -32… -37 градусов, где-то возможно -26. Северо-западный, западный ветер задует с порывами 3-8 м/с.
Согласно прогнозам, аномально низкие температуры будут держаться в Омской области с 6 по 12 декабря. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 10 градусов и более.