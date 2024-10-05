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Уборка улиц

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Октябрь
Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике
В разных точках города омичи собрали 1300 кубометров мусора и высадили сотни деревьев.
5 октября, 08:41
Сентябрь
«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник
Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября, на уборку выйдут жители всех округов Омска.
6 сентября, 09:21
Август
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
4 августа, 05:31
Июль
«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске
4 июля, 06:20
Апрель
Виталий Хоценко поручил главам районов области организовать весеннюю уборку
На заседании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил, что с 20 апреля начнутся областные субботники.
18 апреля, 09:37
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора
После средника градоначальник поручил проследить за предпринимателями, запустившими свою территорию и призвал омичей выходить на большую весеннюю уборку.
10 апреля, 13:11
Март
Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий
Департамент контроля продолжает проверять, как управляющие компании очищают свои территории от обилия снега и наледи, некоторые уже попались на нарушениях.
28 марта, 10:57
Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе
Мэр города Сергей Шелест на ежедневной основе контролирует работу дорожных служб.
6 марта, 08:30
Февраль
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
28 февраля, 10:14
11 новых машин. Омская администрация выделила 150 млн на технику для борьбы со снегом
5 февраля, 10:38
Январь
Как 17 бассейнов. На январских праздниках дорожники вывезли из Омска горы снега
Сотрудники УДХБ старались работать круглосуточно, хотя иногда погода вообще не располагала к уборке города.
9 января, 06:33
Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу
5 января, 14:00
Ледяные остановки и сугробы вместо полос. После Нового года Омск погряз в снегу
5 января, 12:39
Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
5 января, 08:08
От снежной «каши» до гололеда. На уборку Омска отправили 87 рабочих и 93 машины
Бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» работают в усиленном режиме.
3 января, 06:49
Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега
По сообщениям синоптиков, осадки в виде снега ожидаются также во вторник, 2 января.
1 января, 08:15
Декабрь 2023
5 тысяч тонн снега, проверка частного перевозчика и аномальные холода. Омск сегодня
5 декабря 2023, 13:40
Город заметает. За сутки с омских дорог вывезли 5,5 тысяч тонн снега
5 декабря 2023, 03:53
Жалобы помогли. Мэр Шелест будет ездить по Омску и лично контролировать уборку снега
Губернатор дал соответствующее поручение градоначальнику, а также региональному минтрансу.
4 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Проблемы были выявлены уже после первого гололеда.
20 ноября 2023, 09:47

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