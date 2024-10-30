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Спасли жизнь

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2024
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня
28 февраля, 14:18
Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня
26 февраля, 14:01
2023
Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня
1 декабря 2023, 14:02
Робинзон на Иртыше. Сотрудники МЧС в Омске спасли собаку с острова
О животном, попавшем в беду, в МЧС сообщили неравнодушные омичи.
19 апреля 2023, 11:19
2022
Пожарные через окно спасли человека из горящей многоэтажки в Омске
Пожар случился ночью в Октябрьском округе.
20 сентября 2022, 08:44
С таким затягивать нельзя. Хирурги омской больницы экстренно спасли жизнь омичке
Врачи провели операцию в два этапа.
8 сентября 2022, 08:09

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