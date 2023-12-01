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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Омск снова сковали 9-балльные пробки

Уже не удивление. Омские водители снова застряли в 9-балльных пробках

1 декабря 2023, 12:43
Фото: 1MI

Омск снова сковали 9-балльные пробки

Особенно трудная ситуация на улицах Гагарина, Фрунзе и проспекте Карла Маркса.

Вечером пятницы Омск традиционно накрыли 9-балльные пробки. В первую очередь эта проблема влияет на водителей, которые прокладывают маршрут через центр города. Там, на проспекте Карла Маркса, улице Гагарина, Ленина и других местами пробки достигают 10 баллов.

Сложная дорожная ситуация и на улице Кирова. Там пробки доходят до отметки в 8 баллов, такой же показатель и на близлежащих улицах — 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация спокойнее.

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