Уже не удивление. Омские водители снова застряли в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Вечером пятницы Омск традиционно накрыли 9-балльные пробки. В первую очередь эта проблема влияет на водителей, которые прокладывают маршрут через центр города. Там, на проспекте Карла Маркса, улице Гагарина, Ленина и других местами пробки достигают 10 баллов.
Сложная дорожная ситуация и на улице Кирова. Там пробки доходят до отметки в 8 баллов, такой же показатель и на близлежащих улицах — 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация спокойнее.