Уже не удивление. Омские водители снова застряли в 9-балльных пробках

Сложная дорожная ситуация и на улице Кирова. Там пробки доходят до отметки в 8 баллов, такой же показатель и на близлежащих улицах — 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация спокойнее.