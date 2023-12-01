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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

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Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске

1 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI
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Появились подробности спасения собаки, которую замуровали рабочие при ремонте

Дворняга несколько дней просидела в «плену».

Читатели Города55 поделились видео, как спасали собаку, заживо замурованную рабочими во время ремонта теплотрассы на улице Моторной. Пса из заточения освободили неравнодушные омичи, жители окрестных домов.

Ранее омичи сообщили, что обращались за помощью в МЧС, но получили отказ, а с муниципальным приютом для животных у них связаться не получилось. Мэр города Сергей Шелест накануне вечером рассказал, что дворнягу освободили, ее здоровью ничего не угрожает. Градоначальник взял ситуацию на контроль.

Заживо похоронили. В Омске рабочие замуровали собаку, когда меняли трубы
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#Происшествия#Видео#Евгений Игишев
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