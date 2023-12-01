Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске

Ранее омичи сообщили, что обращались за помощью в МЧС, но получили отказ, а с муниципальным приютом для животных у них связаться не получилось. Мэр города Сергей Шелест накануне вечером рассказал, что дворнягу освободили, ее здоровью ничего не угрожает. Градоначальник взял ситуацию на контроль.