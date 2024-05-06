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Спасатель

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2024
Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня
28 февраля, 14:18
«Дом горел свечкой». Омские спасатели вытащили из пламени восемь кроликов
Предварительно удалось установить, что причина возгорания — аварийная работа электрооборудования.
7 февраля, 15:30
2023
Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня
27 декабря 2023, 13:54
Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня
1 декабря 2023, 14:02
Крупный пожар, учения на базе отдыха и ржавая вода. Омск сегодня
6 октября 2023, 14:30
В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах
8 мая 2023, 10:01
Вспыхнул телевизор. Омич вынес 86-летнюю бабушку из горящего дома
Прибывшим спасателям оставалось лишь зафиксировать факт происшествия.
28 марта 2023, 06:49
2022
Спасенный от огня. В Омске кота вызволили из горящего дома
Животное вынесли из горящего дома, оно не получило серьезных повреждений.
14 ноября 2022, 06:30
Переквалифицировался в пожарного. В Омске полицейский предотвратил крупный пожар
Правоохранитель вовремя оказался в нужном месте и помог встревоженной жительнице.
11 августа 2022, 12:09
В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь
Девочка в силу возраста не смогла объяснить, в чем проблема.
11 августа 2022, 11:18

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