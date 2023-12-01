Плохая видимость. На Омскую область обрушится опасная снежная буря на выходных

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В пресс-службе регионального МЧС сообщили об ухудшении погодных условий на территории Омской области. Начало декабря будет достаточно снежным, свидетельствуют данные синоптиков.
Сегодня, 1 декабря, днем столбик термометра гуляет между отметками -2 и -7 градусов. В субботу, 2 декабря, ночью будет -5… -10 градусов, но местами возможно понижение до -17. В светлое время суток температура воздуха, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, составит 0… -5 градусов, где-то может быть и -10.
В воскресенье, 3 декабря, погода резко изменится в худшую сторону. В течение суток в регионе будет бушевать метель, в том числе с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости.
На дорогах могут возникнуть снежные заносы и гололедица. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В ночь с воскресенья на понедельник в Омской области ожидается сильное похолодание до -25 градусов.