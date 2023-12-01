Плохая видимость. На Омскую область обрушится опасная снежная буря на выходных

Сегодня, 1 декабря, днем столбик термометра гуляет между отметками -2 и -7 градусов. В субботу, 2 декабря, ночью будет -5… -10 градусов, но местами возможно понижение до -17. В светлое время суток температура воздуха, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, составит 0… -5 градусов, где-то может быть и -10.