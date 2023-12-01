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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

иллюстрация

Плохая видимость. На Омскую область обрушится опасная снежная буря на выходных

1 декабря 2023, 10:56
Фото: Город55
иллюстрация

На выходных Омскую область накроет снежная буря со штормовым ветром

Первые выходные декабря будут достаточно опасными из-за ухудшения видимости и гололедицы.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили об ухудшении погодных условий на территории Омской области. Начало декабря будет достаточно снежным, свидетельствуют данные синоптиков.

Сегодня, 1 декабря, днем столбик термометра гуляет между отметками -2 и -7 градусов. В субботу, 2 декабря, ночью будет -5… -10 градусов, но местами возможно понижение до -17. В светлое время суток температура воздуха, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, составит 0… -5 градусов, где-то может быть и -10.

В воскресенье, 3 декабря, погода резко изменится в худшую сторону. В течение суток в регионе будет бушевать метель, в том числе с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости.

На дорогах могут возникнуть снежные заносы и гололедица. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В ночь с воскресенья на понедельник в Омской области ожидается сильное похолодание до -25 градусов.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омская область#Метель#Новости#Погода на выходных#Алина Ясинская
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