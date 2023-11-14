Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи

Сегодня в омский «Авангард» в рамках Fonbet Чемпионата КХЛ принимал череповецкую «Северсталь». Через 3 минуты после старта первого периода гости остались в меньшинстве за нарушение численного состава. «Ястребы» большинство не реализовали, но были рядом, даже очень. Уже в равных составах шайба предательски прокатилась по линии ворот череповчан, но вот заходить туда наотрез отказалась. В