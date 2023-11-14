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Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи

Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи

14 ноября 2023, 15:49
Фото: Город55
Встреча на льду G-Drive Арены в Омске закончилась в овертайме со счетом 5:4.

Сегодня в омский «Авангард» в рамках Fonbet Чемпионата КХЛ принимал череповецкую «Северсталь». Через 3 минуты после старта первого периода гости остались в меньшинстве за нарушение численного состава. «Ястребы» большинство не реализовали, но были рядом, даже очень. Уже в равных составах шайба предательски прокатилась по линии ворот череповчан, но вот заходить туда наотрез отказалась. В

За первые 10 минут встречи омичи создали массу острейших моментов, однако на табло красовались нули. Все закончилось быстрым выпадом в исполнении хоккеистов «Северстали» на 13-й минуте и Николай Буренов открыл счет. Следом же гости вновь проштрафились из-за лишнего на площадке и это большинство «ястребы» реализовали стараниями Рида Буше, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Валентин Пьянов.

За 3 минуты до свистка отбиваться в меньшинстве пришлось уже омичам, — Шарипзянов получил малый штраф за удар клюшкой. Хозяева льда вполне уверенно выстояли, но уже в равных за 4 секунды до завершения периода получили гол в раздевалку. Шайба на счету Кирилла Пилипенко.

Во втором игровом отрезке омичи сходу побежали вперед, однако и гости не забывали весьма дерзко и настырно огрызаться.

Ближе к экватору матча «ястребы» вновь остались в меньшинстве, а в равных Ткачев и Спунер нашли Никиту Холодилина, который сравнял счет.

Вот только меньше чем через пару минут гости второй раз в этом матче вырвались вперед. Шайбу забросил Илья Иванцов. На этот гол омичи ответили буквально через полторы минуты, с передач Егора Круженкова и Дамира Шарипзянова ворота Дмитрия Шугаева поразил Артем Чмыхов. Далее команды как-то нервно доиграли концовку и ушли в раздевалки при счете 3:3.

В третьей двадцатиминутке команды слегка сбавили обороты, но остроты у ворот это не убавило. За 7:42 до финальной сирены омичи остались в меньшинстве, — на скамейку штрафников отправился Ткачев. «Ястребы» сдюжили, тут же организовали несколько жарких атак и Игорь Мартынов впервые в этом матче вывел «Авангард» вперед. Результативные передачи у Романа Абросимова и Ивана Николишина.

За полторы минуты до завершения основного времени гости сняли вратаря, закатили штурм и забили и вновь как и в первом периоде за 4 секунды до сирены.

В овертайме омичи по обыкновению сняли вратаря и через 36 секунд поставили точку в этой игре. Шайбу забросил Райан Спунер.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ
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