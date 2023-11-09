Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Нападающий омского «Авангарда» Рид буше стал первым игроком в истории КХЛ, который в одном матче смог не только дважды забить в меньшинстве, но и оформить хет-трик в этой игре.
Все произошло 9 ноября во встречи против действующего чемпиона КХЛ, — ЦСКА. Первую шайбу в меньшинстве Буше забросил на 17-й минуте с передачи Никиты Холодилина. Вторую — на 24-й минуте опять же при игре в неравных составах. Тут ассистентом стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Свой хет-трик форвард оформил на 49-й минуте встречи с передач Владимира Ткачева и Либора Шулака. Помимо этого, Буше заработал очко и за результативную передачу.
Напомним, «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 6:4. Помимо Буше голы в составе «ястребов» забросили Шарипзянов, Ткачев и Спунер.