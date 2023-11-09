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В игре с ЦСКА Буше заработал 4 очка (3+1)

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ

9 ноября 2023, 20:52
Фото: ХК Авангард
В игре с ЦСКА Буше заработал 4 очка (3+1)

Нападающий омского «Авангарда» Буше стал рекордсменом КХЛ по голам в одном матче

В одной игре форвард «ястребов» смог не только дважды забить в меньшинстве, но и оформил хет-трик.

Нападающий омского «Авангарда» Рид буше стал первым игроком в истории КХЛ, который в одном матче смог не только дважды забить в меньшинстве, но и оформить хет-трик в этой игре.

Все произошло 9 ноября во встречи против действующего чемпиона КХЛ, — ЦСКА. Первую шайбу в меньшинстве Буше забросил на 17-й минуте с передачи Никиты Холодилина. Вторую — на 24-й минуте опять же при игре в неравных составах. Тут ассистентом стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Свой хет-трик форвард оформил на 49-й минуте встречи с передач Владимира Ткачева и Либора Шулака. Помимо этого, Буше заработал очко и за результативную передачу.

Напомним, «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 6:4. Помимо Буше голы в составе «ястребов» забросили Шарипзянов, Ткачев и Спунер.

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