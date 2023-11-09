Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ

Все произошло 9 ноября во встречи против действующего чемпиона КХЛ, — ЦСКА. Первую шайбу в меньшинстве Буше забросил на 17-й минуте с передачи Никиты Холодилина. Вторую — на 24-й минуте опять же при игре в неравных составах. Тут ассистентом стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.