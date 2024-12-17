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Дамир Шарипзянов

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Декабрь
«Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь»
17 декабря, 14:57
Октябрь
«Будем выходить из этой ситуации»: капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к омичам
24 октября, 02:42
Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»
17 октября, 16:00
Сентябрь
Четыре ассистента и капитан: главный тренер омского «Авангарда» озвучил имена
2 сентября, 08:37
Июнь
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
17 июня, 05:10
Апрель
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
Март
Не смогли подобрать ключи к воротам: капитан «Авангарда» — о поражении в серии
«Ястребы» уступали во втором раунде плей-офф 1:3, но смогли сравнять счет. В решающем матче «Авангард» проиграл — 0:2.
31 марта, 06:46
«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»
«Ястребы» вышли в следующий круг плей-офф.
9 марта, 14:42
Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам со счетом 1:4 в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
8 марта, 04:59
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Февраль
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.
8 февраля, 15:55
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков.
7 февраля, 16:45
Вошел в историю. Защитник Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда»
Игрок омской команды набрал больше всех очков за всю историю клуба по результативности. Об этом пишет «Чемпионат».
3 февраля, 12:06
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Семья капитана омского «Авангарда» пригласила омичей помочь собакам в приюте
2 февраля, 06:05
Январь
Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
«Ястребы» досрочно прошли в раунд игр на выбывание.
28 января, 16:29
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48

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