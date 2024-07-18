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Хоккей с шайбой

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Июль
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Июнь
Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ
Бывший комик и основатель Comedy Club Арташес Саркисян занял должность директора по медиапроектам Континентальной хоккейной лиги.
14 июня, 12:03
В сезоне 2024/25 в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон
12 июня, 12:11
Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Локомотива»
«Авангард» совершил обмен с «Локомотивом», ярославский клуб получит денежную компенсацию за нападающего.
6 июня, 14:15
Омский «Авангард» подписал однолетний контракт с юными вратарем и нападающим
6 июня, 09:14
Май
«Авангард» в ближайшее время не будет проводить совместные акции с Яромиром Ягром
О невозможности проведения совместных акций рассказал агент Ягра Ярослав Зидек, причина такого решения — политика по отношению к российским клубам.
27 мая, 07:16
Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня
23 мая, 14:18
После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города
6 мая, 09:15
Апрель
Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня
3 апреля, 14:24
«Вернемся сильнее». «Авангард» не будет проводить закрытие сезона с болельщиками
О решении не проводить мероприятие закрытия сезона рассказали в соцсетях клуба, объяснив это тем, что команда уже начала готовиться к следующему чемпионату.
3 апреля, 10:01
Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
Информация о назначении Звягина на пост главного тренера появилась в официальном телеграм-канале клуба, контракт расчитан на два года.
1 апреля, 08:30
Март
Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
29 марта, 13:54
После просмотра матча на G-Drive Арене автобусы развезут омичей по домам
Маршруты, по которым направятся шаттлы, назвали в городском департаменте транспорта.
22 марта, 09:28
«Авангард» сделал подарок ребенку, которому на матче в голову прилетела шайба
В клубе рассказали подробности инцидента и успокоили, что юный омич не получил серьезных травм, так как шайба прошла по касательной.
20 марта, 08:44
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
Февраль
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
Перед матчем «Авангарда» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров
Блогерша встретится с болельщиками завтра, 20 февраля, перед матчем с «Автомобилистом.
19 февраля, 11:48
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
Январь
Рид Буше побил рекорд «Авангарда» по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ
Отметка была преодолена вчера, 17 января, на игре с московским «ЦСКА».
18 января, 11:22
На своем льду омский «Авангард» уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ
Игра завершилась со счетом 4:1, победную шайбу ястребам удалось забросить на последней секунде встречи.
18 января, 02:57

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