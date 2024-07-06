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Роман Абросимов

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2024
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
2023
Сравнявший счет в игре с «Адмиралом» омский защитник Абросимов: «Спасибо Ткачеву»
Эта шайба стала для хоккеиста первой за «Авангард» и позволила команде перевести игру в овертайм, а затем в серию буллитов.
17 ноября 2023, 19:28
Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд
На домашнем льду «ястребы» в драматичном и не фартовом матче победили со счетом 2:1.
17 ноября 2023, 18:06
Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
14 ноября 2023, 15:49
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58
Омский «Авангард» уверенно разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Встреча на G-Drive Арены завершилась победой «ястребов» со счетом 4:1.
15 октября 2023, 12:23
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Рома победил. Наставник омского «Авангарда» высказался о драке в игре с «Металлургом»
В третьем периоде встречи в кулачном бою сошлись Роман Абросимов и Люк Джонсон.
11 октября 2023, 18:41
У защитника омского «Авангарда» родился сын
Мальчика назвали Демидом.
2 июля 2023, 04:25
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00

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