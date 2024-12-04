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Рид Буше

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Декабрь
Феерия из шайб. «Авангард» на домашнем льду разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0
4 декабря, 17:17
Ноябрь
Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1
11 ноября, 15:43
Октябрь
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Сентябрь
Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера
29 сентября, 04:59
Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте
22 сентября, 11:32
В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед
Хоккеист получил травму еще в августе, сейчас он из-за всех сил восстанавливается.
20 сентября, 04:09
«Катается по своей программе». Когда в состав «Авангарда» вернется форвард Рид Буше
12 сентября, 04:36
Четыре ассистента и капитан: главный тренер омского «Авангарда» озвучил имена
2 сентября, 08:37
Август
Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»
27 августа, 09:49
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
21 августа, 05:30
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
14 августа, 03:29
2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
13 августа, 02:55
Июнь
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
17 июня, 05:10
Апрель
Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех
В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше, Райан Спунер и Томаш Юрчо.
16 апреля, 03:28
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.
3 апреля, 08:24
Март
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»
Матч был перенесен на два дня, так как в стране объявили траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».
26 марта, 08:19
Без права на ошибку. «Авангард» встретится на домашнем льду с «Локомотивом»
В серии до четырех побед «ястребы» уступают «железнодорожникам» со счетом 1:3.
26 марта, 04:17
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом.
25 марта, 10:35
Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф
За пять матчей с тольяттинской «Ладой» форвард забросил семь шайб.
13 марта, 14:11

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