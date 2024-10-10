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Иван Николишин

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2024
Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии
10 октября, 03:15
Одна передача за сезон. Омский «Авангард» хочет обменять Николишина
30 сентября, 02:43
Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
В начале матча «ястребы» смотрелись увереннее своих оппонентов, но затем ярославцы перехватили инициативу.
16 марта, 17:19
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»
Две домашние игры остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ.
5 марта, 03:57
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
2023
Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
14 ноября 2023, 15:49
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов».
2 ноября 2023, 19:12
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02
Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»
Матч прошел в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
24 сентября 2023, 04:50
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
3 сентября 2023, 09:51
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10
«На печке не сидели». Главный тренер «Авангарда» — о состоянии Спунера и Николишина
Михаил Кравец заверил, что ребята приехали в нормальной физической форме и занимались до подписания контрактов.
28 августа 2023, 11:00
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
27 августа 2023, 10:38
На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав
Новички команды, — Райан Спунер и Иван Николишин, по заверениям главного тренера, также будут в игре.
23 августа 2023, 21:20
Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова
23 августа 2023, 15:52
Стало известно, когда новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед
Уже сегодня хоккеист пройдет медосмотр и проведет первую тренировку на G-Drive Арене.
21 августа 2023, 23:39

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