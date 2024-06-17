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Никита Холодилин

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Июнь
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
17 июня, 05:10
Март
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Февраль
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
У команды на подготовку к игре был один день.
8 февраля, 08:12
Декабрь 2023
Наставник омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Ткачев перед матчем с «Сибирью»
Нападающий «ястребов» был на раскатке, но остался вне заявки на сибирское дерби.
26 декабря 2023, 16:37
Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».
26 декабря 2023, 15:23
Ноябрь 2023
Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
14 ноября 2023, 15:49
Октябрь 2023
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58
Сентябрь 2023
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10
Август 2023
Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»
Наставник омской «молодежки» рассказал, каково это — расставаться с хоккеистами, которые идут дальше по системе.
30 августа 2023, 10:34

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