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Райан Спунер

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Октябрь
Внезапный ажиотаж. Омичи раскупили новый мерч с Райаном Спунером
6 октября, 09:00
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
Сентябрь
Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера
29 сентября, 04:59
В Омске обустроят 26 хоккейных площадок. Публикуем адреса
Там на протяжении всей зимы юные жители смогут поиграть в хоккей и покатать шайбу.
28 сентября, 07:57
Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»
20 сентября, 11:53
Ведутся переговоры. Канадский нападающий Райан Спунер собирается вернуться в Омск
Товарищи по команде запомнили его как хорошего нападающего, который играл в атакующей линии.
19 сентября, 03:23
Май
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
Апрель
Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех
В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше, Райан Спунер и Томаш Юрчо.
16 апреля, 03:28
Март
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Февраль
Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
У омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.
15 февраля, 16:19
Нельзя так проигрывать, а то начнем всех бояться: тренер «Авангарда» — об игре в Уфе
«Ястребы» уступили со счетом 2:7.
14 февраля, 04:47
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.
8 февраля, 15:55
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
Декабрь 2023
Наставник омского «Авангарда» рассказал, куда исчез Ткачев перед матчем с «Сибирью»
Нападающий «ястребов» был на раскатке, но остался вне заявки на сибирское дерби.
26 декабря 2023, 16:37
Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».
26 декабря 2023, 15:23
200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов
Хоккейный клуб «Авангард» проводит предновогодний аукцион. Лоты — свитера омских «ястребов» из специальной новогодней серии.
24 декабря 2023, 10:28
Нападающий омского «Авангарда» Спунер выделил гол Буше в матче с ХК «Сочи»
При этом выбор у хоккеиста был предостаточный, — «ястребы» в этой игре забросили 8 шайб.
21 декабря 2023, 19:30

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