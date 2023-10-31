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Рид Буше сравнял счет в первом периоде

Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»

31 октября 2023, 16:45
Фото: ХК Авангард
Рид Буше сравнял счет в первом периоде

Омский «Авангард» на домашнем льду вырвал победу у нижегородского «Торпедо»

Встреча закончилась в основное время победой «ястребов» со счетом 3:2.

Сегодня в Омске на льду G-Drive Арены в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в упорном и напряженном противостоянии со счетом 3:2 одержали омичи

Счет в матче на 6-й минуте первого периода открыли гости, — отличился Кирилл Воронин с передачи Бобби Линча. На 14-й минуте Дамир Шарипзянов и Валентин Пьянов подсобили Риду Буше, который сравнял счет.

Во втором периоде омичи вырвались вперед на 7-й минуте, — с передачи Владимира Ткачева гол забил Райан Спунер.

В заключительной двадцатиминутке нижегородцы стараниями Михаила Орлова, которому ассистировали Егор Виноградов и Никита Шавин, восстановили равенство в счете.

Финальную точку в этом матче на 15-й минуте периода поставил Дамир Шарипзянов, который забросил шайбу при игре в большинстве.

Таким образом «Авангард» второй раз в этом сезоне одолел «Торпедо».

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