Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Сегодня омский «Авангард» в Санкт-Петербурге в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ встречался с питерским СКА. Победу в матче со счетом 5:3 праздновали «ястребы».
Первая шайба в этом матче осталась за СКА, — на 8-й минуте Степан Старков с передачи Василия Глотова пробил ворота Андрея Мишурова. В момент броска обзор вратарю «ястребов» перекрыл свой же Александр Филатьев, за что был награжден шлепком по пятой точке.
Окрыленные голом хозяева льда плотно засели в зоне атаки и капитально нагрузили Мишурова работой, но тот сдюжил. Выстояв, омичи ответили целой чередой горячих атак, и на 11-й минуте Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачева сравнял счет.
На 18-й минуте «Авангард» организовал позиционную атаку. Михаил Гуляев отдал пас Спунеру, тот нашел на пятаке Рида Буше, который в падении во второй раз в этом матче огорчил Никиту Серебрякова.
Во втором периоде «ястребам» понадобилось всего 35 секунд, чтобы удвоить свое преимущество, — Шарипзянов оформил дубль с передач Спунера и Ткачева.
Чуть погодя хоккейная площадка в Ледовом дворце превратилась в бойцовский ринг, — в кулачном бою сошлись Марк Верба и Иван Зинченко. Поработали и в стойке, и в партере, потом снова на кулаках, но были прерваны судьями, которые выписали обоим по 5 минут штрафа.
На 28-й минуте встречи капитан омичей оформляет первый в своей карьере хет-трик и доводит счет до неприличного, — 4:1. В ассистентах этой шайбы Игорь Гераськин и Александр Филатьев. В концовке этого игрового отрезка СКА устроили неистовый штурм ворот Мишурова, но тщетно, — все отбивалось, отбрасывалось и бралось, даже и без клюшки.
В третьей двадцатиминутке, дабы исправить ситуацию тренерский штаб СКА пошел на риск и снял вратаря еще за 7 минут до финальной сирены. Сей ход принес плоды, — Андрей Чивилев сократил отставание в счете.
Следом «ястребы» остались в меньшинстве и в формате 4 на 6 забросили пятую шайбу в пустые ворота. Отличился Иван Николишин. Тут же зрители и телезрители стали свидетелями истерики, которую устроил Захар Бардаков, которому не понравилось, как его уронил Шарипзянов. Сначала ему выписали 2 минуты за неспортивное поведение, а после крепкого словца в адрес судей, добавили еще 10 минут дисциплинарного, а потом и вовсе удалили до конца игры.
За 20 минут до завершения основного времени Буше получил 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой, и через 10 секунд Арсений Грицюк забивает третью шайбу в ворота Мишурова. На том команды и разошлись, — 5:3 — уверенная победа «Авангарда».