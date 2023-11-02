Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова

Следом «ястребы» остались в меньшинстве и в формате 4 на 6 забросили пятую шайбу в пустые ворота. Отличился Иван Николишин. Тут же зрители и телезрители стали свидетелями истерики, которую устроил Захар Бардаков, которому не понравилось, как его уронил Шарипзянов. Сначала ему выписали 2 минуты за неспортивное поведение, а после крепкого словца в адрес судей, добавили еще 10 минут дисциплинарного, а потом и вовсе удалили до конца игры.