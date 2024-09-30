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Игорь Мартынов

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2024
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
2023
Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «С 1: 3 не просто вернуться»
Михаил Кравец высказался и об основных ошибках и неудачах «ястребов» в первых двух периодах.
1 декабря 2023, 17:40
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Снег, электричество и «Авангард». Все значимое в Омске за воскресенье
19 ноября 2023, 18:04
Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
14 ноября 2023, 15:49
Наставник омского «Авангарда» оценил экс-игроков «Динамо Минск» Спунера и Мартынова
В текущем сезоне оба нападающих выступают в форме «ястребов» и сегодня играли против прежнего клуба.
6 ноября 2023, 19:25
Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме
Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.
5 октября 2023, 18:57
Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби
21 сентября 2023, 15:03
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Нападающий омского «Авангарда» Мартынов оценил приход Райана Спунера в команду
17 августа 2023, 06:46
Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова
Поговорили с белорусским нападающим «ястребов» об Омске и команде, об эмоциях и «перестройке», об увлечениях и планах.
17 августа 2023, 05:27
Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу ребят из «красной машины».
7 августа 2023, 20:09
Нападающий «Авангарда» Мартынов рассказал об эмоциях тренера после первой победы
Оформить выигрыш в товарищеском матче «ястребы» смогли лишь по буллитам, хотя по ходу встречи вели 4:1.
27 июля 2023, 19:30

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