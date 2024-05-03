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Артем Чмыхов

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Май
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
Апрель
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
7 апреля, 10:45
Омский «Авангард» на два года продлил контракт с защитником Чмыховым
В минувшем сезоне зарплата игрока составила 10 млн рублей без учета бонусов.
6 апреля, 15:35
Март
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Февраль
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Декабрь 2023
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Ноябрь 2023
«Уже не актуально». Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о команде одного звена
По словам хоккеиста, сейчас в команде в каждой игре забивает и кто-то, помимо лидеров.
29 ноября 2023, 18:29
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
14 ноября 2023, 15:49

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