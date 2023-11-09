Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде встречался с ЦСКА. Победу в матче со счетом 6: 4 одержали «ястребы».
Первый период начался активно и интенсивно, — армейцы давили, «ястребы» огрызались, но редко и не убедительно. Хозяева льда подолгу «заседали» в зоне соперников, нагружая Андрея Мишурова работой, а вот у омичей в атаке мало что получалось.
На 14-й минуте ЦСКА зарабатывает удаление, — проштрафился Максим Мамин. Омичи большинство реализовали, — после передач Райана Спунера и Владимира Ткачева капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов ювелирно отправил шайбу в небольшой просвет в воротах.
Сразу после вбрасывания Иван Николишин слегка придержал соперника клюшкой и отправился в штрафной бокс. В меньшинстве Никита Холодилин отправил Рида Буше на встречу с Иваном Федотовым, и форвард омичей удваивает преимущество. Вот только через 37 секунд уже в равных составах Мамин отыгрывает одну шайбу. При счете 1:2 в пользу «Авангарда» команды ушли на первый перерыв.
В начале второго игрового отрезка «ястребы» вновь остались в меньшинстве после подножки в исполнении Валентина Пьянова. В неравных составах Шарипзянов рванул вперед, нашел Буше, который оформил дубль.
Через 3 минуты Ткачев точным броском под перекладину доводит счет до неприличного, — 4:1. Правда, судьи не сразу усмотрели этот гол, пришлось лицезреть «кино», которое и внесло ясность. В ассистентах этой шайбы Спунер и Буше.
Ровно на 30-й минуте встречи Мамин, как и Буше, делает дубль, — 2:4. Буквально следом ЦСКА решили поиграть вшестером и получили 2 минуты командного штрафа. При розыгрыше лишнего армейцы умудрились схлопотать еще одно нарушение численного состава. В формате 5:3 омичам понадобилось всего 10 секунд, чтобы забить пятую. С передачи Ткачева отличился Спунер.
В последние 5 минут этого периода омичи проиграли в меньшинстве, уверенно и без труда отбились, соорудили жаркую позиционную атаку и спокойно доиграли до перерыва.
В третьей двадцатиминутке армейцы всячески пытались переломить ход игры, упорно наседали на ворота Мишурова и на 49-й минуте встречи забили таки третью, стараниями Павла Карнаухова. «Ястребы» отомстили моментально, — сразу после вбрасывания Буше обыгрывает Федорова и оформляет уже хет-трик. В ассистентах у него Спунер. Тутже армеец Даррен Диц делает счет на табло 4:6. Такие вот феерию из забитых шайб меньше чем за минуту увидели зрители ЦСКА-Арены.
За 3:51 до финальной сирены омичи вновь остались в меньшинстве, отбились, после чего армейцы сняли вратаря, устроили штурм, но тщетно, — «Авангард» побеждает со счётом 6:4 и одерживает 5-ю победу подряд.