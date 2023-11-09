Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА

В третьей двадцатиминутке армейцы всячески пытались переломить ход игры, упорно наседали на ворота Мишурова и на 49-й минуте встречи забили таки третью, стараниями Павла Карнаухова. «Ястребы» отомстили моментально, — сразу после вбрасывания Буше обыгрывает Федорова и оформляет уже хет-трик. В ассистентах у него Спунер. Тутже армеец Даррен Диц делает счет на табло 4:6. Такие вот феерию из забитых шайб меньше чем за минуту увидели зрители ЦСКА-Арены.