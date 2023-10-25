Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня

Представители омского регоператора «Магнит» рассказали о сложной ситуации в поселке Любино. На фоне обильных осадков возникла проблема с вывозом мусора: мусоровозы буквально тонут в грязи, что делает невозможным мешочный сбор отходов, отметили в пресс-центре компании. По этой причине местных жителей просят выносить мусор на площадки, расположенные на улицах с асфальтовым покрытием. Регоператор вывозит от них мусор ежедневно и просит местных жителей с пониманием отнестись к ситуации