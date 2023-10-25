Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня

Posted 25 октября, 13:48
Published 25 октября, 13:48
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Новость №1. В воздухе омских Нефтяников нашли повышенную концентрацию ядовитого вещества
Сегодня в Обь-Иртышском УГМС сообщили, каким качество атмосферного воздуха в понедельник, 23 октября. Выяснилось, что в одном из административных округов в нем превышалось содержание вредного вещества. Так, на территории городка Нефтяников в воздухе зафиксировали переизбыток хлорида водорода. По оценкам специалистов, превышение составило 1,3 ПДК. В остальных частях областного центра сильной концентрации опасных веществ зарегистрировано не было.
Новость №2. Ученикам школ, которые закроют на капремонт, будут компенсировать проезд
Такую новость сообщили на сегодняшнем заседании горсовета. Компенсироваться будут два проезда в день. Финансировать эту льготу город будет в рамках муниципальной программы «Развитие образования». В общей сложности на компенсацию будет потрачено 5,9 млн рублей в месяц.
Новость №3. В Омской области из-за размытых дорог невозможно вывезти мусор из поселка Любино
Представители омского регоператора «Магнит» рассказали о сложной ситуации в поселке Любино. На фоне обильных осадков возникла проблема с вывозом мусора: мусоровозы буквально тонут в грязи, что делает невозможным мешочный сбор отходов, отметили в пресс-центре компании. По этой причине местных жителей просят выносить мусор на площадки, расположенные на улицах с асфальтовым покрытием. Регоператор вывозит от них мусор ежедневно и просит местных жителей с пониманием отнестись к ситуации