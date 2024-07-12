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Восстановление школы

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2024
Выбиты окна и сорвана кровля. В Омской области отремонтируют школу за 1,2 млн
12 июля, 04:09
2023
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
2022
Нет жалюзи, подтеки на стенах и одинаковая мебель. В Омской области наказали школу
Здание оказалось почти непригодным для занятий из-за множественных нарушений.
7 декабря 2022, 11:13

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