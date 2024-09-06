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Сбор мусора

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2024
С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге
6 сентября, 10:28
«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске
4 июля, 06:20
Почти 400 кормушек и полтонны семечек и ягод. Юные омичи помогают птицам перезимовать
1 января, 05:17
2023
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
2022
Разделяй и выбрасывай. В Омске жителям начнут платить за собранный мусор
В разных районах Омска установят площадки для сбора вторсырья.
18 июля 2022, 10:52

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