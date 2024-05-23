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Школьницы

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2024
Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат
23 мая, 05:19
Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня
13 января, 14:01
2023
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
15 сентября 2023, 07:04
2022
Недетские игры. Агрессивная омская школьница едва не изрезала подростка
По факту случившегося начали проверку, но завершили ее по заявлению родителей.
29 сентября 2022, 09:51
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
1 августа 2022, 09:42

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