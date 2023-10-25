Детям из омских школ, в которых проходит капремонт, компенсируют стоимость проезда

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе и о проблемах школьников. Город55 уже писал о том, что в Омске запланирован капитальный ремонт зданий целого ряда общеобразовательных учреждений, а некоторые ремонтируют прямо сейчас, из-за чего детям приходится ездить в другие школы. Соответственно появилось предложение компенсировать таким школьникам затраты на дорогу из бюджета.