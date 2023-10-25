Детям из омских школ, в которых проходит капремонт, компенсируют стоимость проезда

Posted 25 октября, 07:50
Published 25 октября, 07:50
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе и о проблемах школьников. Город55 уже писал о том, что в Омске запланирован капитальный ремонт зданий целого ряда общеобразовательных учреждений, а некоторые ремонтируют прямо сейчас, из-за чего детям приходится ездить в другие школы. Соответственно появилось предложение компенсировать таким школьникам затраты на дорогу из бюджета.
— Депутаты приняли сегодня единогласное решение о том, чтобы компенсировать учащимся из школ, в которых идет капремонт, 2 проезда в день, — объяснил после заседания председатель городского Совета Владимир Корбут. — Мы обязаны создать условия, чтобы бюджет отдельной семьи не страдал из-за школьного ремонта.
Финансировать эту льготу город будет в рамках муниципальной программы «Развитие образования». В общей сложности на компенсацию будет потрачено 5,9 млн рублей в месяц.