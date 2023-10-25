Отек легких и смертельный исход. В воздухе омских Нефтяников нашли ядовитое вещество

Posted 25 октября, 09:19
Published 25 октября, 09:19
Modified 25 октября, 09:21
Updated 25 октября, 09:21
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, каким было качество атмосферного воздуха в понедельник, 23 октября. Как оказалось, в одном из административных округов было превышено содержание вредного вещества.
Так, на территории городка Нефтяников оказалось достаточно высокое содержание хлорида водорода в воздухе. По оценкам специалистов, превышение составило 1,3 ПДК.
В остальных частях областного центра сильной концентрации опасных веществ зарегистрировано не было. При этом в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» жалобу на грязный воздух 23 октября оставляли также жители Левого берега. Так, жительница дома по улице 70 лет Октября написала, что в ее районе в ночь с 23 на 24 число очень сильно воняло газом. От этого омичка даже проснулась ночью.
Добавим, что при вдыхании хлороводорода в больших количествах у человек может появиться кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. В тяжелых случаях у отравившегося появляется отек легких, нарушается работа кровеносной системы. В каких-то ситуациях доходит даже до смертельного исхода.