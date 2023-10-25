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Posted 25 октября, 09:19

Published 25 октября, 09:19

Modified 25 октября, 09:21

Updated 25 октября, 09:21

иллюстрация

Отек легких и смертельный исход. В воздухе омских Нефтяников нашли ядовитое вещество

25 октября 2023, 09:19
Фото: Город55
иллюстрация

В воздухе омских Нефтяников нашли повышенную концентрацию ядовитого вещества

В других округах города превышений ПДК не регистрировали, но были жалобы и от жителей Левобережья.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, каким было качество атмосферного воздуха в понедельник, 23 октября. Как оказалось, в одном из административных округов было превышено содержание вредного вещества.

Так, на территории городка Нефтяников оказалось достаточно высокое содержание хлорида водорода в воздухе. По оценкам специалистов, превышение составило 1,3 ПДК.

В остальных частях областного центра сильной концентрации опасных веществ зарегистрировано не было. При этом в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» жалобу на грязный воздух 23 октября оставляли также жители Левого берега. Так, жительница дома по улице 70 лет Октября написала, что в ее районе в ночь с 23 на 24 число очень сильно воняло газом. От этого омичка даже проснулась ночью.

Добавим, что при вдыхании хлороводорода в больших количествах у человек может появиться кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. В тяжелых случаях у отравившегося появляется отек легких, нарушается работа кровеносной системы. В каких-то ситуациях доходит даже до смертельного исхода.

В воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода
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#Общество#Омская область#Выбросы#Новости#Превышение ПДК#Вредные вещества#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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