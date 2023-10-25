Отек легких и смертельный исход. В воздухе омских Нефтяников нашли ядовитое вещество

В остальных частях областного центра сильной концентрации опасных веществ зарегистрировано не было. При этом в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» жалобу на грязный воздух 23 октября оставляли также жители Левого берега. Так, жительница дома по улице 70 лет Октября написала, что в ее районе в ночь с 23 на 24 число очень сильно воняло газом. От этого омичка даже проснулась ночью.