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Капитальный ремонт школ

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2024
«Дешевле снести»: омскую школу хотят исключить из проекта капитального ремонта
Школа №91 оказалась настолько ветхой, что дешевле будет ее снести и построить заново.
28 ноября, 13:56
Сергей Шелест посетил строительные площадки школ, где сейчас проходит капремонт
Градоначальник побывал на стройплощадках двух школ — №129 и 14, капитальный ремонт в них проходит по президентской программе.
23 мая, 11:19
Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета
11 марта, 07:16
Смета одобрена. Проект капремонта проблемной омской гимназии №88 прошел госэкспертизу
7 марта, 11:37
«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат
4 марта, 08:34
Прокуратура занялась омской школой, в которой опечатали тир из-за дырявой крыши
Иск с принуждением отремонтировать кровлю учебного заведения направился в Советский районный суд.
20 февраля, 11:25
Куча лишней работы. В Омске приостановили аукцион по контролю за капремонтом 14 школ
20 февраля, 04:07
Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня
6 февраля, 15:48
2023
Контракт продлят. В Омске затянется капремонт проблемной гимназии № 88
21 декабря 2023, 12:34
Затянулось. Проект ремонта омской аварийной школы №88 с опозданием прошел экспертизу
8 декабря 2023, 04:10
Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией
30 ноября 2023, 06:00
Терпят огромный дискомфорт. Омскую школу закрыли на ремонт, который так и не начался
8 ноября 2023, 08:40
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
7 июля 2023, 08:07
На время капремонта детей из школ Омской области распределят по детским садам
29 июня 2023, 04:22
Стали известны даты, когда 14 омских школ закроют на двухлетний капремонт
8 июня 2023, 11:03
В Омской области на ремонт 19 школ распределили больше миллиарда рублей
На время работ детей определят в соседние учебные заведения.
1 июня 2023, 10:17
Ремонт все-таки будет. Для омской гимназии № 88 с третьей попытки нашли подрядчика
Департамент строительства уже заключил контракт с фирмой.
20 мая 2023, 09:40
В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену
Из-за одновременного ремонта сразу 19 школ родители беспокоились, не придется ли их детям учиться в третью смену.
20 мая 2023, 05:33
В Омске из-за капремонта по другим школам распределят почти 12,5 тысяч учеников
20 мая 2023, 04:57

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