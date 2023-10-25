Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:12

Published 25 октября, 07:12

Modified 25 октября, 08:23

Updated 25 октября, 08:23

иллюстрация

Тонут в грязи. Осенью в поселке Любино случился мусорный коллапс

25 октября 2023, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области из-за размытых дорог невозможно вывезти мусор из поселка Любино

Проблема возникла на фоне обильных осадков и ремонтных работ на одной из дорог.

Представители омского регоператора «Магнит» рассказали о сложной ситуации в поселке Любино. Проблема возникла на фоне обильных осадков. Из-за них мусоровозы буквально тонут в грязи.

Мешочный сбор мусора невозможен, отметили в пресс-центре компании. По этой причине местных жителей просят выносить мусор на площадки, расположенные на улицах с асфальтовым покрытием. Регоператор вывозит от них мусор ежедневно.

Фото: ТКО ООО "Магнит"

При этом на улицу Южную лучше не относить отходы, так как мусоровоз не сможет проехать к площадке. Дело в том, что еще до дождливого сезона на проезжей части начали ремонтные работы.

Жителей Любино просят отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

Ранее Город55 писал о стихийной свалке на берегу реки Омь. Она находится в том месте, где планируют к 2026 году построить мост. В региональном минприроды пообещали передать информацию о проблеме в Сибирское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Мусор в овраге». Свалкой на берегу Оми займутся в Росприроднадзоре
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мусор#Вывоз мусора#Новости#Дождь#Регоператор#Алина Ясинская
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43