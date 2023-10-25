Тонут в грязи. Осенью в поселке Любино случился мусорный коллапс

Posted 25 октября, 07:12
Published 25 октября, 07:12
Modified 25 октября, 08:23
Updated 25 октября, 08:23
Представители омского регоператора «Магнит» рассказали о сложной ситуации в поселке Любино. Проблема возникла на фоне обильных осадков. Из-за них мусоровозы буквально тонут в грязи.
Мешочный сбор мусора невозможен, отметили в пресс-центре компании. По этой причине местных жителей просят выносить мусор на площадки, расположенные на улицах с асфальтовым покрытием. Регоператор вывозит от них мусор ежедневно.
При этом на улицу Южную лучше не относить отходы, так как мусоровоз не сможет проехать к площадке. Дело в том, что еще до дождливого сезона на проезжей части начали ремонтные работы.
Жителей Любино просят отнестись с пониманием к возникшей ситуации.
Ранее Город55 писал о стихийной свалке на берегу реки Омь. Она находится в том месте, где планируют к 2026 году построить мост. В региональном минприроды пообещали передать информацию о проблеме в Сибирское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.