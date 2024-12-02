gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Уборка мусора

Выбрать дату
2024
Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ
Проверку организовали по поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева.
2 декабря, 13:51
Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике
В разных точках города омичи собрали 1300 кубометров мусора и высадили сотни деревьев.
5 октября, 08:41
«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник
Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября, на уборку выйдут жители всех округов Омска.
6 сентября, 09:21
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
4 августа, 05:31
«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске
4 июля, 06:20
Сроки не соответствуют. Суд обязал РЭК принять новые нормы накопления ТКО в регионе
Омский областной суд удовлетворил иск прокурора, который оспорил действующие в регионе нормативы ТКО, по итогам разбирательства РЭК должна принять новый правовой акт.
18 июня, 11:05
Виталий Хоценко поручил главам районов области организовать весеннюю уборку
На заседании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил, что с 20 апреля начнутся областные субботники.
18 апреля, 09:37
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора
После средника градоначальник поручил проследить за предпринимателями, запустившими свою территорию и призвал омичей выходить на большую весеннюю уборку.
10 апреля, 13:11
2023
«Помойка разрастается». Жители омской Московки рассказали о свалке во дворе дома
12 ноября 2023, 13:35
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы
Инициаторами субботника, который прошел сегодня, 7 октября, выступили Народный фронт и движение «Здоровое Отечество».
7 октября 2023, 10:34
2022
Средства на чистоту. Районам Омской области выделили 118 млн рублей на уборку свалок
Федеральную субсидию разделят между 16 районами Омской области.
28 сентября 2022, 06:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика