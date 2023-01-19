Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023

Как выяснил Город55, на своих стримах Кипишная зарабатывает до 40 тысяч рублей в день. Донаты она собирает на «компотик», украшения, алкоголь и новые гаджеты. При этом малыш из видео родился с тяжелым врожденным заболеванием и через два дня после шумихи лег в больницу на плановую операцию. Между тем организовать сбор средств на лечение или реабилитацию своего малыша Анастасия К. как-то не удосужилась.