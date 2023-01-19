Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В новогодние каникулы и первую рабочую неделю в Омской области не обошлось без резонансных ЧП, жестких аварий, шокирующих трагедии и громких историй. Город55 вспомнил и рассказывает, чем же омичам запомнились первые недели 2023 года.
За первые две недели нового года на дорогах Омской области произошла целая череда жестких и пугающих ДТП, которые унесли 9 человеческих жизней, в том числе и маленьких детей. Еще более 104 человек пострадали. Многие из них попали в больницы города и области с тяжелыми травмами.
Счет смертельным авариям был открыт 3 января, когда на Русско-Полянском тракте 43-летняя женщина за рулем KIA Rio вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Dodge Stratus, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате этого ДТП на месте от травм погибли водитель KIA и два ее пассажира — 71-летний мужчина и 66-летняя женщина. В больницу с травмами увезли пассажирку Dodge.
Однако самым шокирующим по происшествиям стал рождественский день 7 января, когда на дорогах области погибли 3 человека и еще 21 пострадал.
Сначала около 14:50 на федеральной трассе Челябинск — Новосибирск 40-летний водитель грузовой «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом TOYOTA, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.
В этой аварии погиб 20-летний парень из микроавтобуса, а пять его спутников, 42-летняя женщина, две девушки 19 и 26 лет, а также два молодых человека 18 и 27 лет, получили различные травмы. Помимо этого пострадал и сам виновник ДТП, а также два пассажира грузовика — мужчины 31 и 33 лет.
Через полтора часа на этой же автодороге столкнулись TOYOTA Rav 4 и Chery. За рулем первого авто находилась 42-летняя женщина, второго — 29-летний мужчина.
Печальным итогом этого ДТП стала гибель годовалой и трехлетней девочек, которые ехали в TOYOTA. В больницу попали водитель и пассажир этого автомобиля, а также мужчина, управлявший Chery.
С 1 по 15 января 2023 года в Омской области, по данным ГУ МЧС по региону, было зарегистрировано порядка 79 пожаров. К сожалению, не обошлось без смертельных трагедий. При этом люди гибли не только в результате возгораний, но и из-за несоблюдения противопожарных норм и правил.
Так, ночью 6 января, по информации СКР по Омской области, в частном доме на улице 18-я Линия в Омске рухнула печь, обломки которой упали на 90-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Предварительной причиной этого смертельного инцидента стал перекал печи.
Самая жуткая трагедия с гибелью людей на пожаре произошла в селе Белоусовка Павлоградского района. Там ночью 15 января загорелся частный дом. В результате этого возгорания погибла 40-летняя женщина и три ее дочери — 2, 7 и 9 лет.
По факту этого инцидента в омском СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ход его расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Выяснилось, что еще один ребенок из этой семьи, 10-летний мальчик, в эту ночь ночевал у бабушки, а отец семейства находился на вахте в Якутии.
Предварительной причиной трагедии стала неисправная электропроводка.
В первый официальный рабочий день нового года, 9 января, Омск шокировала история местной трэш-стримерши Анастасии К., которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» канал «Стримы с Кипишной».
Все началось с того, что накануне в Сети появилось видео, на котором Кипишная ведет со своего смартфона трансляцию и не обращает никакого внимания на плач маленького ребенка. После того как этот случай стал достоянием общественности, в СКР по Омской области на Анастасию К. возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащие исполнение родительских обязанностей».
Как выяснил Город55, на своих стримах Кипишная зарабатывает до 40 тысяч рублей в день. Донаты она собирает на «компотик», украшения, алкоголь и новые гаджеты. При этом малыш из видео родился с тяжелым врожденным заболеванием и через два дня после шумихи лег в больницу на плановую операцию. Между тем организовать сбор средств на лечение или реабилитацию своего малыша Анастасия К. как-то не удосужилась.
Сегодня выяснилось, что семья Кипишной, которая ранее состояла на учете как неблагополучная, но потом чудесным образом из него «выпала», вновь попала под надзор органов опеки и ПДН.
Аномальные морозы, которые накрыли Омскую область в первые рабочие дни 2023 года, привели к гибели сразу нескольких человек. В основном все погибшие, перебрав с алкоголем, падали на улице и получали сильнейшее обморожение и переохлаждение организма, что и приводило к смерти.
Например, только за 9 января с разницей в два часа в Омской области на улице обнаружили тела 66-летних мужчин. Одного из них нашли в снегу в 350 метрах от собственного дома в селе Серебряное Азовского района, второго — возле ворот своего домовладения в деревне Черново Большереченского района.
В этот же день в Горьковской ЦРБ от переохлаждения скончался 66-летний житель села Георгиевка. Пенсионера нашли еще в Рождество, 7 января, в ограде своего дома. На холоде мужчина пролежал несколько часов.