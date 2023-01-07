В ДТП в Марьяновском районе погиб человек

Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло сегодня, 7 января, в Марьяновском районе. Как уже сообщал Город55, столкнулись два автомобиля (грузовой и легковой), в которых находилось в общей сложности 10 человек. Один человек оказался зажат в машине, его пришлось деблокировать спасателям.