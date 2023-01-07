В ДТП в Марьяновском районе погиб человек

Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло сегодня, 7 января, в Марьяновском районе. Как уже сообщал Город55, столкнулись два автомобиля (грузовой и легковой), в которых находилось в общей сложности 10 человек. Один человек оказался зажат в машине, его пришлось деблокировать спасателям.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой». В ГАЗели сидели три человека, в «Тойоте» — семь. Один пассажир легковой машины погиб, все остальные участники ДТП получили травмы.
Прокурор Марьяновского района Александр Грициков выехал на место происшествия, чтобы лично контролировать работу правоохранительных органов. Сейчас специалисты выясняют все подробности, чтобы дать случившемуся правовую оценку.