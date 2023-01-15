Смертельный пожар в Омской области: хроника событий

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Утром 15 января стало известно о ночном пожаре в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В огне погибла 40-летняя женщина и три ее дочери двух, семи и девяти лет.
После того, как СК начал доследственную проверку, информацию о возгорании предоставили в региональном МЧС. Тогда была известна только время трагедии и площадь пожара — 100 «квадратов».
На место выехал прокурор Павлоградского района. Надзорный орган взял на контроль действия правоохранителей и ход проверок.
Через несколько часов после пожара появились фото и видео с места, сделанные спасателями. Масштаб возгорания и клубы дыма пугают.
В Белоусовку выдвинулся губернатор Александр Бурков. Он намеревался провести в деревне заседание оперативного штаба.
В обед 15 января СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». К тому моменту стала известна предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Погибшие отравились продуктами горения.
Городу55 стали известны подробности из жизни семьи погибших. У матери остался 10-летний сын, в момент трагедии ребенок находился у бабушки. Отец только 9 января уехал в Якутию, работает вахтовым методом.
Во второй половине дня Александр Бурков добрался до места трагедии, провел оперштаб, выслушал специалистов. Причину пожара конкретизировали — неисправность электропроводки на кухне. Предполагается, что погибшие спали, когда начался пожар. Семье пообещали оказать всю необходимую помощь. В Омской области решено усилить меры пожарной безопасности. Обсуждать новую политику в этой сфере будут 16 января на аппаратном совещании с кабмином.
Следователи опубликовали видео с места пожара после тушения. Видно, что от дома практически ничего не осталось. Службы продолжали работать.
Теперь СК предстоит расследовать дело о гибели женщины и трех ее дочерей, установить виновных лиц. А облправительству — обсудить, как усилить пожарную безопасность в нашем регионе.