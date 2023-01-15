Смертельный пожар в Омской области: хроника событий

Во второй половине дня Александр Бурков добрался до места трагедии, провел оперштаб, выслушал специалистов. Причину пожара конкретизировали — неисправность электропроводки на кухне. Предполагается, что погибшие спали, когда начался пожар. Семье пообещали оказать всю необходимую помощь. В Омской области решено усилить меры пожарной безопасности. Обсуждать новую политику в этой сфере будут 16 января на аппаратном совещании с кабмином.