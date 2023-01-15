Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Смертельный пожар в Омской области: хроника событий

Сегодня, 13:22
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
иллюстрация
Пожар в Белоусовке унес жизни матери и трех дочерей.

Утром 15 января стало известно о ночном пожаре в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В огне погибла 40-летняя женщина и три ее дочери двух, семи и девяти лет.

В Омской области на пожаре погибла мать и трое маленьких детей
Узнать подробнее

После того, как СК начал доследственную проверку, информацию о возгорании предоставили в региональном МЧС. Тогда была известна только время трагедии и площадь пожара — 100 «квадратов».

Озвучены подробности пожара в Омской области, в котором погибла женщина и трое детей
Узнать подробнее

На место выехал прокурор Павлоградского района. Надзорный орган взял на контроль действия правоохранителей и ход проверок.

Омским пожаром, в котором погибла женщина и трое детей, занялась прокуратура
Узнать подробнее

Через несколько часов после пожара появились фото и видео с места, сделанные спасателями. Масштаб возгорания и клубы дыма пугают.

Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей
Узнать подробнее

В Белоусовку выдвинулся губернатор Александр Бурков. Он намеревался провести в деревне заседание оперативного штаба.

«На месте проведу заседание»: Бурков выехал на смертельный пожар в Омской области
Узнать подробнее

В обед 15 января СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». К тому моменту стала известна предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Погибшие отравились продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери
Узнать подробнее

Городу55 стали известны подробности из жизни семьи погибших. У матери остался 10-летний сын, в момент трагедии ребенок находился у бабушки. Отец только 9 января уехал в Якутию, работает вахтовым методом.

У погибшей в омском пожаре матери остался 10-летний сын
Узнать подробнее

Во второй половине дня Александр Бурков добрался до места трагедии, провел оперштаб, выслушал специалистов. Причину пожара конкретизировали — неисправность электропроводки на кухне. Предполагается, что погибшие спали, когда начался пожар. Семье пообещали оказать всю необходимую помощь. В Омской области решено усилить меры пожарной безопасности. Обсуждать новую политику в этой сфере будут 16 января на аппаратном совещании с кабмином.

Семье, которая за ночь лишилась матери и трех дочерей, пообещали оказать помощь
Узнать подробнее

Следователи опубликовали видео с места пожара после тушения. Видно, что от дома практически ничего не осталось. Службы продолжали работать.

Опубликовано видео после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери
Узнать подробнее

Теперь СК предстоит расследовать дело о гибели женщины и трех ее дочерей, установить виновных лиц. А облправительству — обсудить, как усилить пожарную безопасность в нашем регионе.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Бурков#Пожары#Следственный комитет#Смерть#Уголовное дело
Подпишитесь
Смертельный пожар, дело на «Кипишную» стримершу, аномальные морозы в Омской области
Сегодня, 10:34
От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега
Сегодня, 06:05
Шок. «В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице
Сегодня, 12:11
Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет
Сегодня, 10:57
Неожиданно. Омский блогер «Леха с березы» ищет работу
Сегодня, 07:16