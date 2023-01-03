Смертельное ДТП на трассе. В Омской области авария унесла жизни троих людей

Сотрудники полиции предварительно установили на месте происшествия, что 44-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением в районе 85 километра трассы и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.