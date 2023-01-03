Смертельное ДТП на трассе. В Омской области авария унесла жизни троих людей

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня, в 14:55 в ОМВД Павлоградского района поступила информация о ДТП на трассе Омск — Русская Поляна.
Сотрудники полиции предварительно установили на месте происшествия, что 44-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением в районе 85 километра трассы и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.
Женщина-водитель и ее пассажиры — 72-летний мужчина и 67-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Также доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Dodge, ее личность пока устанавливается.
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП. На место трагедии незамедлительно выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов, чтобы координировать действия правоохранительных органов и дать правовую оценку.
Окончательно причины страшного ДТП установят после соответствующих проверок.