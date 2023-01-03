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Смертельное ДТП на трассе. В Омской области авария унесла жизни троих людей

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на русско-полянской трассе произошла страшная авария

На трассе в Омской области столкнулись автомобили Kia Rio и Dodge Stratus. Погибли три человека, один из пассажиров доставлен в больницу.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня, в 14:55 в ОМВД Павлоградского района поступила информация о ДТП на трассе Омск — Русская Поляна.

Сотрудники полиции предварительно установили на месте происшествия, что 44-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением в районе 85 километра трассы и выехала на «встречку», допустив столкновение с автомобилем Dodge Stratus, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Женщина-водитель и ее пассажиры — 72-летний мужчина и 67-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Также доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Dodge, ее личность пока устанавливается.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП. На место трагедии незамедлительно выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов, чтобы координировать действия правоохранительных органов и дать правовую оценку.

Окончательно причины страшного ДТП установят после соответствующих проверок.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Прокуратура#Смертельное ДТП#Трасса
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