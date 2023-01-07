В ДТП в Азовском районе погиб маленький ребенок

Во второй половине дня 7 января на автотрассе Тюмень-Челябинск произошло очередное серьезное ДТП. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, «Тойота Рав 4», за рулем которой была 42-летняя женщина, на 795-м километре дороги выехала на встречную полосу и врезалась в «Чери». Находившаяся в «Тойоте» девочка 2021 года рождения погибла на месте. Водителя «Тойоты» вместе с двумя пассажирами (взрослым мужчиной и трехлетней девочкой) и водителем «Чери» увезли в больницу.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что это ведомство взяло ход расследования под свой контроль. На место ДТП выехал заместитель прокурора Азовского района, чтобы лично координировать работу специалистов. В ближайшее время действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.
Как мы уже сообщали, на место другого ДТП пришлось ехать сегодня прокурору Марьяновского района. В этом случае ГАЗель вылетела на встречку и врезалась в «Тойоту», причем в общей сложности в двух машинах сидели 10 человек. Один из них погиб, остальные получили травмы.