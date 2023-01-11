Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет

Общественность возмутило поведение омички, и если Сергей Стиллавин предложил ввести для родителей тестирование в роддомах, чтобы детей не воспитывали «глупые» матери, то другая известная интернет-персона Александра Машкова-Благих возмутилась уже его предложениями, назвав их «евгеническими». И предложила как логичный вариант реакции — обратить внимание аудитории на широкую продажу вейпов и алкоголя.