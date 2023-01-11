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Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет

Сегодня, 09:13
Фото: скриншот видео Стримы с Кипишной

Известный радиоведущий высказался насчет многодетной «звезды» Омска

Омская многодетная мать-стримерша получила дозу внимания не только от следственного комитета и прокуратуры. Ее история вдохновила известных людей высказаться о материнстве в целом и о проблемах ювенальной политики — в частности.

Известный блогер и радиоведущий Сергей Стиллавин сделал неожиданные выводы в своем телеграмм-канале. Примером многодетной омской стримерши он иллюстрировал проблемы и поляризацию общества в вопросах воспитания детей.

«У нас ведь внимание к воспитанию детей круто поляризовано: либо жесть ювенальной юстиции, либо вообще не лезть в чужую семью, ибо она „свята“. Да, существует лишение родительских прав, но по формальным причинам — дети не накормлены, в квартире срач, родители бухают. А если они просто глупые?», — задается вопросами Сергей.

Общественность возмутило поведение омички, и если Сергей Стиллавин предложил ввести для родителей тестирование в роддомах, чтобы детей не воспитывали «глупые» матери, то другая известная интернет-персона Александра Машкова-Благих возмутилась уже его предложениями, назвав их «евгеническими». И предложила как логичный вариант реакции — обратить внимание аудитории на широкую продажу вейпов и алкоголя.

Тем временем, пока история многодетной стримерши Анастасии набирает обороты в сети, сама «звезда» продолжает собирать деньги на резервный телефон, взамен того, который изъяли следователи для проверки, а благодарные за «шоу» подписчики спрашивают, когда следующее включение.

Фото: скриншот сообщества Стримы с Кипишной
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#Дарья Зыкова#Общество#Омск#Многодетная стримерша из Омска#Новости#Россия#Соцсети#Следственный комитет#Стримы
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