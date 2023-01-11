Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет

Известный блогер и радиоведущий Сергей Стиллавин сделал неожиданные выводы в своем телеграмм-канале. Примером многодетной омской стримерши он иллюстрировал проблемы и поляризацию общества в вопросах воспитания детей.
«У нас ведь внимание к воспитанию детей круто поляризовано: либо жесть ювенальной юстиции, либо вообще не лезть в чужую семью, ибо она „свята“. Да, существует лишение родительских прав, но по формальным причинам — дети не накормлены, в квартире срач, родители бухают. А если они просто глупые?», — задается вопросами Сергей.
Общественность возмутило поведение омички, и если Сергей Стиллавин предложил ввести для родителей тестирование в роддомах, чтобы детей не воспитывали «глупые» матери, то другая известная интернет-персона Александра Машкова-Благих возмутилась уже его предложениями, назвав их «евгеническими». И предложила как логичный вариант реакции — обратить внимание аудитории на широкую продажу вейпов и алкоголя.
Тем временем, пока история многодетной стримерши Анастасии набирает обороты в сети, сама «звезда» продолжает собирать деньги на резервный телефон, взамен того, который изъяли следователи для проверки, а благодарные за «шоу» подписчики спрашивают, когда следующее включение.