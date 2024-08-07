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Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
2023
Могла быть жива. Раскрыты жуткие детали о новорожденной в мусорном контейнере в Омске
20 декабря 2023, 10:15
Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц
19 декабря 2023, 08:18
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень
2 декабря 2023, 17:32
Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать
7 ноября 2023, 12:10
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Часть денег 23-летний фигурант уголовного дела потратил на одежду известного бренда.
4 ноября 2023, 07:38
Опоздала на ужин. Стали известны новые подробности конфликта в омском детдоме
22 октября 2023, 06:13
Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих
4 октября 2023, 11:53
Омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизором
29 сентября 2023, 06:10
Случай с новорожденным мальчиком в канаве «перерос» в уголовное дело в Омской области
26 сентября 2023, 01:08
Вывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селе
25 сентября 2023, 13:33
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
25 сентября 2023, 10:07
Вахтовик и охотник. Озвучены детали о личности омича, расстрелявшего детей и шурина
25 сентября 2023, 06:11
Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей
24 сентября 2023, 17:14
Выявили психоз. Избившего и изрезавшего ножом 4 прохожих омича отправили лечиться
12 апреля 2023, 05:41
Шок. В Омске на балконе нашли труп двухмесячной девочки
22 марта 2023, 08:45
В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына
22 марта 2023, 08:04
В Омской области в доме нашли тела лежачего инвалида и его спутницы
31 января 2023, 06:04
База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова
23 января 2023, 06:22

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