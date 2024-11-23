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Свежие новости по итогам дня. Последние итоги событий Омска и Омской области.

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2024
Летов, перестановки в «Авангарде» и отлов собак. Омск сегодня
23 ноября, 14:21
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы
Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.
20 июня, 06:35
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня
6 апреля, 14:01
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.
3 апреля, 08:24
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
2023
Зарплаты учителей и врачей, продажа самолета и итоги побед «Авангарда». Омск сегодня
25 ноября 2023, 14:01
Унитазы на кухне, штраф по делу Солдатовой и ремонт больниц. Омск за день
7 марта 2023, 15:15
Режим повышенной готовности, подорожание газа и северное сияние. Омск сегодня
28 февраля 2023, 13:59
Три отставки, полное перекрытие Ленинградского моста и новый ТЦ. Омск сегодня
27 февраля 2023, 14:00
«Черное небо», новый мост и продажа «Меги». Омск сегодня
17 февраля 2023, 14:44
Новый закон, новый штраф и загадочное пожертвование. Омск за день
16 февраля 2023, 14:47
Новый мост, пополнение городской казны и стоимость проезда. Омск за день
15 февраля 2023, 14:19
Лидер роста. В Омске индекс промышленного производства составил 105,3%
Омская область стала одной из лучших в России по динамике промышленного производства.
7 февраля 2023, 06:38
Срочно. Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
23 января 2023, 04:24
Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023
19 января 2023, 10:48
В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
17 января 2023, 09:04

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