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В Омской области в жуткие морозы по неизвестным причинам на улице умерли 2 пенсионера

Сегодня, 12:24
Фото: Город55
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Никаких следов насилия на телах умерших эксперты не нашли.

В Омской области следователи ждут результаты вскрытия тел двух мужчин, которые были обнаружены с разницей в несколько часов в в Азовском и Большереченском районах.

«В понедельник, 9 января, около 06:50 жители села Сереброполье возле одного из домов наткнулись на лежащего на снегу 66-летнего односельчанина. Подошли ближе и поняли, что мужчина мертв», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

До своего дома умерший сельчанин не дошел буквально 350 метров.

Через два часа аналогичный вызов поступил в полицию Большереченского района. Там в 10 часу утра в деревне Черново возле собственного дома нашли окоченевшее тело 66-летнего мужчины.

По предварительным выводам экспертов, обе смерти не являются криминальными. Не исключено, что мужчины могли попросту замерзнуть, однако точную причину смерти назовут патологоанатомы.

Ранее Город55 сообщал, что во время диких морозов во дворе собственного дома погибли два человека. 

За сутки в Омской области двое человек погибли от переохлаждения
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Смерть#Мороз#Следственный комитет
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