В Омской области пенсионер несколько часов пролежал на холоде в ограде своего дома

В Омске силовики разбираются во всех нюансах гибели 66-летнего жителя села Георгиевка Горьковского района, который 9 января скончался в Горьковской ЦРБ.
«Мужчину привезли в больницу еще 7 января. У него было диагностировано общее переохлаждение организма. А также обморожение рук и ног. Несмотря на все усилия через два дня он умер», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О смерти пациента медики сообщили силовикам. Прибывшие оперативники выяснили, что в Рождество, 7 января, мужчину нашли лежащим на снегу в ограде собственного дома. Судя по состоянию его организма на холоде он провел несколько часов.