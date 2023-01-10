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В Омской области пенсионер несколько часов пролежал на холоде в ограде своего дома

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
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Мужчину с переохлаждением доставили в больницу, однако через два дня он скончался.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах гибели 66-летнего жителя села Георгиевка Горьковского района, который 9 января скончался в Горьковской ЦРБ.

«Мужчину привезли в больницу еще 7 января. У него было диагностировано общее переохлаждение организма. А также обморожение рук и ног. Несмотря на все усилия через два дня он умер», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О смерти пациента медики сообщили силовикам. Прибывшие оперативники выяснили, что в Рождество, 7 января, мужчину нашли лежащим на снегу в ограде собственного дома. Судя по состоянию его организма на холоде он провел несколько часов.

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