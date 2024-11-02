gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Центральный округ

Выбрать дату
Ноябрь
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
Октябрь
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Сентябрь
Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления
30 сентября, 06:24
Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области
29 сентября, 06:41
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования
8 сентября, 03:17
Почти месяц. Омичка из Центрального округа пожаловалась на отсутствие горячей воды
1 сентября, 05:53
Июнь
Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома
Барак на 27-й Северной признали аварийным, износ здания составляет 75%.
25 июня, 13:14
Май
Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения
21 мая, 03:30
Апрель
Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»
27 апреля, 05:22
Увольнение и штраф. В Омске наказали ветврача, выбросившего трупы животных в мусорку
18 апреля, 04:21
До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться
5 апреля, 03:27
Март
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Каскад отключений. «Росводоканал-Омск» анонсировал ремонтные работы
17 марта, 11:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика