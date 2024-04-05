До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться

Posted 5 апреля, 03:27
Published 5 апреля, 03:27
Modified 5 апреля, 03:30
Updated 5 апреля, 03:30
В омских ЗАГСах опубликовали статистику по количеству зарегистрированных браков и разводов с начала этого года. Согласно последним данным, омичи чаще подают на развод, чем хотят зарегистрировать свои отношения.
Так, с января по март 2024 года в регионе было зарегистрировано 2066 разводов и 2017 законных браков. Отметим, что чаще всего разводы происходили в Омском (71) и Калачинском (53) районах, а также в Центральном и Советском округах Омска.
За первые три месяца этого года в Омском районе было сыграно 83 свадьбы, а в Тарском районе — 44. Кроме того, омичи чаще всего выбирают для регистрации брака ЗАГСы в Центральном и Советском округах.
Ранее Город55 рассказал, какие имена чаще всего дают новорожденным в Омске. Среди необычных имен оказались Лиана, Михаэль и Камиль.