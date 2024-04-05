Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 03:27

Published 5 апреля, 03:27

Modified 5 апреля, 03:30

Updated 5 апреля, 03:30

иллюстрация

До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться

5 апреля 2024, 03:27
Фото: Город55
иллюстрация

Количество разводов превысило число свадеб в Омской области

В ЗАГСе опубликовали статистику по разводам за первые три месяца года. Согласно их данным, количество разводов превышает число зарегистрированных браков.

В омских ЗАГСах опубликовали статистику по количеству зарегистрированных браков и разводов с начала этого года. Согласно последним данным, омичи чаще подают на развод, чем хотят зарегистрировать свои отношения.

Так, с января по март 2024 года в регионе было зарегистрировано 2066 разводов и 2017 законных браков. Отметим, что чаще всего разводы происходили в Омском (71) и Калачинском (53) районах, а также в Центральном и Советском округах Омска.

За первые три месяца этого года в Омском районе было сыграно 83 свадьбы, а в Тарском районе — 44. Кроме того, омичи чаще всего выбирают для регистрации брака ЗАГСы в Центральном и Советском округах.

Ранее Город55 рассказал, какие имена чаще всего дают новорожденным в Омске. Среди необычных имен оказались Лиана, Михаэль и Камиль.

В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе
Узнать подробнее
Читайте также:
Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствахЛиана и Михаэль: самые редкие и необычные имена новорожденных назвал омский ЗАГС
#Общество#Город#Омск#Омская область#Разводы#Новости#ЗАГС#Тарский район#Советский округ#Браки#Свадьбы#Центральный округ
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"