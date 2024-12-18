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Posted 18 декабря, 02:40

Published 18 декабря, 02:40

Modified 18 декабря, 02:43

Updated 18 декабря, 02:43

Столкновение с ограждением закончилось смертью для молодой омички

Не справился с управлением: авария на Орджоникидзе унесла жизнь омички

18 декабря 2024, 02:40
Фото: Омская полиция.

Столкновение с ограждением закончилось смертью для молодой омички

Инцидент произошел в Центральном округе города.

Омская полиция сообщает, что вчера вечером в Центральном округе 26-летний водитель «Фольксваген Джета» не справился с управлением. В результате чего врезался в металлическое ограждение на улице Орджоникидзе, 85. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 21:50 часов.

В аварии погибла пассажирка автомобиля. Девушка 1998 года рождения скончалась на месте до прибытия медиков.

Фото: Омская полиция

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются, сообщили в полиции.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Омская полиция#Центральный округ#Погибла
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