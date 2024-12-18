Не справился с управлением: авария на Орджоникидзе унесла жизнь омички

Posted 18 декабря, 02:40
Published 18 декабря, 02:40
Modified 18 декабря, 02:43
Updated 18 декабря, 02:43
Омская полиция сообщает, что вчера вечером в Центральном округе 26-летний водитель «Фольксваген Джета» не справился с управлением. В результате чего врезался в металлическое ограждение на улице Орджоникидзе, 85. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 21:50 часов.
В аварии погибла пассажирка автомобиля. Девушка 1998 года рождения скончалась на месте до прибытия медиков.
Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются, сообщили в полиции.