7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Как рассказали в пресс-службе избиркома Омской области, с 8 часов утра начали свою работу избирательные участки — в комиссии рассчитывают, что в голосовании примут участие около 43 тысяч омичей.
В ходе выборов жителям области предстоит определить, кто из кандидатов займет места в омском Горсовете — от избирательных округов №26 и №40, а также станет депутатом в Совете Ивановского поселения (Калачинский район) — сейчас в местном Совете ожидают замещение сразу 5 мандатов. Как отметили в пресс-службе регионального избиркома, в голосовании участвую избирательные округа №1 и №2.
Голосование продлится в течение дня: избирательные участки прекратят прием горожан в 20:00 часов. В Омске проголосовать смогут жители части Ленинского и Центрального административных округов.