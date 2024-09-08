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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

иллюстрация

7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования

8 сентября 2024, 03:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области начался единый день голосования

Жителям области предстоит определить, кто займет вакантные места в омском Городском совете и Совете Ивановского сельского поселения.

Как рассказали в пресс-службе избиркома Омской области, с 8 часов утра начали свою работу избирательные участки — в комиссии рассчитывают, что в голосовании примут участие около 43 тысяч омичей.

В ходе выборов жителям области предстоит определить, кто из кандидатов займет места в омском Горсовете — от избирательных округов №26 и №40, а также станет депутатом в Совете Ивановского поселения (Калачинский район) — сейчас в местном Совете ожидают замещение сразу 5 мандатов. Как отметили в пресс-службе регионального избиркома, в голосовании участвую избирательные округа №1 и №2.

Голосование продлится в течение дня: избирательные участки прекратят прием горожан в 20:00 часов. В Омске проголосовать смогут жители части Ленинского и Центрального административных округов.

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#Илья Скобин#Политика#Омская область#Омский Горсовет#Депутаты#Голосование#Избирательная комиссия#Новости#Ленинский округ#Калачинский район#Избирательные участки#Центральный округ
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