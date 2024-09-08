7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования

В ходе выборов жителям области предстоит определить, кто из кандидатов займет места в омском Горсовете — от избирательных округов №26 и №40, а также станет депутатом в Совете Ивановского поселения (Калачинский район) — сейчас в местном Совете ожидают замещение сразу 5 мандатов. Как отметили в пресс-службе регионального избиркома, в голосовании участвую избирательные округа №1 и №2.